Более 30 тыс. болельщиков приехали в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала ЧМ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Более 30 тыс. болельщиков, в том числе свыше 5 тыс. иностранцев, приехали в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала, в котором сыграют сборные Японии и Бельгии, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"Такое небольшое количество иностранцев связано с тем, что болельщики других стран ожидали попадания своих сборных на матч в Ростове-на-Дону и купили заранее билеты. Возможно к матчу ситуация изменится", - сказал Гуськов.

Стадион в Ростове-наДону вмещает около 43,5 тыс. зрителей.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Бельгия - Япония пройдет на "Ростов-Арене" в понедельник, 2 июля, начало в 21:00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.