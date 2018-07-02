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Более 30 тыс. болельщиков приехали в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала ЧМ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Более 30 тыс. болельщиков, в том числе свыше 5 тыс. иностранцев, приехали в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала, в котором сыграют сборные Японии и Бельгии, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"Такое небольшое количество иностранцев связано с тем, что болельщики других стран ожидали попадания своих сборных на матч в Ростове-на-Дону и купили заранее билеты. Возможно к матчу ситуация изменится", - сказал Гуськов.

Стадион в Ростове-наДону вмещает около 43,5 тыс. зрителей.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Бельгия - Япония пройдет на "Ростов-Арене" в понедельник, 2 июля, начало в 21:00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.

Теги: Ростов-на-Дону, ЧМ-2018
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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
QF28F38F4
РоссияРоссияХорватияХорватия
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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