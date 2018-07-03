Метро в Москве из-за матча Англия-Колумбия ЧМ2018 будет работать дольше

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Московский метрополитен и МЦК в ночь со вторника на среду будут работать на два часа дольше обычного, до 03:00 мск, в связи с проведением в российской столице матча чемпионата мира по футболу Англия-Колумбия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Продление времени работы метро и Московского центрального кольца связано с проведением на стадионе "Спартак" матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии, который начнется в 21:00", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что во вторник во время прибытия болельщиков на стадион "Спартак" только на выход в город будет открыт северный вестибюль одноименной станции метро и, при необходимости, южный вестибюль станции "Тушинская". После окончания матчей эти вестибюли будут работать только на вход на время разъезда болельщиков.

В период ЧМ-2018 столичная подземка уже дважды работала до 03:00 - с 16 на 17 июня и с 27 на 28 июня. Очередное продление времени работы метрополитена запланировано в ночь с 11 на 12 июля.