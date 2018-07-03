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Метро в Москве из-за матча Англия-Колумбия ЧМ2018 будет работать дольше

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Московский метрополитен и МЦК в ночь со вторника на среду будут работать на два часа дольше обычного, до 03:00 мск, в связи с проведением в российской столице матча чемпионата мира по футболу Англия-Колумбия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Продление времени работы метро и Московского центрального кольца связано с проведением на стадионе "Спартак" матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии, который начнется в 21:00", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что во вторник во время прибытия болельщиков на стадион "Спартак" только на выход в город будет открыт северный вестибюль одноименной станции метро и, при необходимости, южный вестибюль станции "Тушинская". После окончания матчей эти вестибюли будут работать только на вход на время разъезда болельщиков.

В период ЧМ-2018 столичная подземка уже дважды работала до 03:00 - с 16 на 17 июня и с 27 на 28 июня. Очередное продление времени работы метрополитена запланировано в ночь с 11 на 12 июля.

Теги: футбол, Москва, метро, ЧМ-2018
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УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
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Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
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