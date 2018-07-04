Песков оценил вероятность посещения Путиным матча Россия - Хорватия

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не определился, будет ли присутствовать на четвертьфинальном матче Хорватия - Россия в Сочи 7 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На вопрос, будет ли глава государства на матче 7 июля в Сочи, Песков ответил: "Нет, пока непонятно".

Ранее сообщалось, что российский лидер присутствовал на матче открытия, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию, но не смог посмотреть матч Россия-Египет и поприсутствовать на стадионе во время игры сборных России и Уругвая в третьем туре группового этапа ЧМ-2018.

Кроме того, Путина не было на стадионе "Лужники" в матче 1/8 финала ЧМ Испания - Россия. Однако президент поздравил российскую сборную с выходом в четвертьфинал.

Матч Россия - Хорватия пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи и стартует в 21:00 мск.