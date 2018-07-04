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Песков оценил вероятность посещения Путиным матча Россия - Хорватия

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не определился, будет ли присутствовать на четвертьфинальном матче Хорватия - Россия в Сочи 7 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На вопрос, будет ли глава государства на матче 7 июля в Сочи, Песков ответил: "Нет, пока непонятно".

Ранее сообщалось, что российский лидер присутствовал на матче открытия, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию, но не смог посмотреть матч Россия-Египет и поприсутствовать на стадионе во время игры сборных России и Уругвая в третьем туре группового этапа ЧМ-2018.

Кроме того, Путина не было на стадионе "Лужники" в матче 1/8 финала ЧМ Испания - Россия. Однако президент поздравил российскую сборную с выходом в четвертьфинал.

Матч Россия - Хорватия пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи и стартует в 21:00 мск.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Владимир Путин, Дмитрий Песков

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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