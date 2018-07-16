Трамп лично поздравил Путина с превосходным проведением ЧМ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высоко оценил уровень организации и проведения чемпионат мира по футболу в России и лично поздравил с этим президента РФ Владимира Путина.

"Господин президент, прежде всего, я хотел бы поздравить вас с превосходным проведением чемпионата мира - одного из лучших в истории, как это все отмечают", - сказал Трамп на встрече с В.Путиным в Хельсинки.

Американский лидер напомнил, что в США футбол называют соккером, и добавил, что полностью посмотрел финальный матч, а также оба полуфинала.

"Это были потрясающие игры, и все прошло здорово. Поздравляю вас с этим", - сказал Д.Трамп.