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Эксперты оценили активность киберпреступников на ЧМ-2018 как чрезвычайно высокую

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В компании Group-IB, работающей в области предотвращения и расследования киберпреступлений, назвали "чрезвычайно высоким" уровень активности киберпреступников во время Чемпионата мира по футболу 2018.

"Мы оцениваем уровень активности киберпреступников, мошенников и продавцов контрафактной продукции в ходе ЧМ как чрезвычайно высокий. Ажиотаж с покупкой билетов, рост цен на аренду недвижимости, наплыв иностранных болельщиков - злоумышленники не преминули воспользоваться этой ситуацией для своего обогащения",- сказал "Интерфаксу" директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Андрей Бусаргин.

По его словам, с конца 2017 года и вплоть до самого открытия Чемпионата мира по футболу Group-IB фиксировала рост числа регистраций доменов, нелегально эксплуатирующих тематику турнира.

"В их названиях активно использовались такие слова как "FIFA", "Russia", "WorldСup2018", "tickets", "Чемпионат мира" и их различные комбинации. В мае был установлен своеобразный рекорд - порядка 42 000 подобных доменов. Опасность состояла в том, что их использовали и перекупщики, взвинтившие цены на билеты до 150-300 тыс. рублей, и торговцы контрафактной сувенирной продукцией, и киберпреступники, похищающие деньги, данные банковских карт или распространяющие вирусы",- рассказал Бусаргин.

Он добавил, что непосредственно во время ЧМ рост связанных с футболом доменов несколько снизился, происходило, в основном, продвижение и раскрутка уже существующих ресурсов, в том числе в социальных сетях.

"За месяц до открытия мундиаля Group-IB обнаружила порядка 1000 подобных рекламных объявлений, ведущих на мошеннические сайты, где предлагается купить или продать свой билет на Чемпионат мира FIFA 2018, а также снять жилье в российских городах на период проведения мундиаля. Например, впервые был таргетированно задействован Instagram: площадка использовалась для привлечения пользователя на мошеннический сайт, например, с помощью розыгрышей билетов и обещаний призов",- сообщил эксперт.

По оценкам аналитиков Group-IB, суммарный охват созданных групп в социальных сетях, незаконно использующих символику FIFA, составлял более 1 млн. подписчиков.

"Любое крупное спортивное мероприятие сопровождает масштабная продажа контрафактных сувениров, одежды, игрушек - и прошедший Чемпионат мира по футболу не стал исключением. В интернет-магазинах, на досках объявлений развернулась бойкая торговля - Group-IB зафиксировала более 4000 объявлений о продаже сувенирной продукции с нелегальным использованием бренда ЧМ-2018. Например, только по ключевому слову "Забивака" выявили более 300 доменных имен",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что активность наблюдалась также в социальных сетях и на досках объявлений, на которых Group-IB обнаружла более 10 тыс. объявлений по продаже контрафактной продукции.

Теги: ЧМ-2018, IT
Чемпионат Мира по футболу 2018
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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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