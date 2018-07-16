Эксперты оценили активность киберпреступников на ЧМ-2018 как чрезвычайно высокую

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В компании Group-IB, работающей в области предотвращения и расследования киберпреступлений, назвали "чрезвычайно высоким" уровень активности киберпреступников во время Чемпионата мира по футболу 2018.

"Мы оцениваем уровень активности киберпреступников, мошенников и продавцов контрафактной продукции в ходе ЧМ как чрезвычайно высокий. Ажиотаж с покупкой билетов, рост цен на аренду недвижимости, наплыв иностранных болельщиков - злоумышленники не преминули воспользоваться этой ситуацией для своего обогащения",- сказал "Интерфаксу" директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Андрей Бусаргин.

По его словам, с конца 2017 года и вплоть до самого открытия Чемпионата мира по футболу Group-IB фиксировала рост числа регистраций доменов, нелегально эксплуатирующих тематику турнира.

"В их названиях активно использовались такие слова как "FIFA", "Russia", "WorldСup2018", "tickets", "Чемпионат мира" и их различные комбинации. В мае был установлен своеобразный рекорд - порядка 42 000 подобных доменов. Опасность состояла в том, что их использовали и перекупщики, взвинтившие цены на билеты до 150-300 тыс. рублей, и торговцы контрафактной сувенирной продукцией, и киберпреступники, похищающие деньги, данные банковских карт или распространяющие вирусы",- рассказал Бусаргин.

Он добавил, что непосредственно во время ЧМ рост связанных с футболом доменов несколько снизился, происходило, в основном, продвижение и раскрутка уже существующих ресурсов, в том числе в социальных сетях.

"За месяц до открытия мундиаля Group-IB обнаружила порядка 1000 подобных рекламных объявлений, ведущих на мошеннические сайты, где предлагается купить или продать свой билет на Чемпионат мира FIFA 2018, а также снять жилье в российских городах на период проведения мундиаля. Например, впервые был таргетированно задействован Instagram: площадка использовалась для привлечения пользователя на мошеннический сайт, например, с помощью розыгрышей билетов и обещаний призов",- сообщил эксперт.

По оценкам аналитиков Group-IB, суммарный охват созданных групп в социальных сетях, незаконно использующих символику FIFA, составлял более 1 млн. подписчиков.

"Любое крупное спортивное мероприятие сопровождает масштабная продажа контрафактных сувениров, одежды, игрушек - и прошедший Чемпионат мира по футболу не стал исключением. В интернет-магазинах, на досках объявлений развернулась бойкая торговля - Group-IB зафиксировала более 4000 объявлений о продаже сувенирной продукции с нелегальным использованием бренда ЧМ-2018. Например, только по ключевому слову "Забивака" выявили более 300 доменных имен",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что активность наблюдалась также в социальных сетях и на досках объявлений, на которых Group-IB обнаружла более 10 тыс. объявлений по продаже контрафактной продукции.