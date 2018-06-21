Главные новости
МоскваВласти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ миреПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуВ РоссииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации
В мире

Больше всех на рекламу во время ЧМ по футболу потратят компании из Китая

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рекламные расходы китайских предприятий-спонсоров Чемпионата мира по футболу 2018 года достигли $835 млн и стали самыми высокими среди всех спонсоров ФИФА, сообщает агентство "Синьхуа".

Это вдвое больше расходов американских компаний и значительно больше затрат фирм из России, где проходит турнир.

Число китайских спонсоров увеличилось до семи в 2018 году, тогда как четыре года назад спонсор из Китая был только один. Теперь чемпионат спонсируют Wanda Group (частный застройщик и владелец сети кинотеатров), VIVO (производитель смартфонов), Mengniu (молочная продукция), Hisense (бытовая техника и электроника), компания по производству электроскутеров Yadea, технологическая компания Zhidian Yijing и производитель одежды Diking.

"Китай играет ключевую роль в нашей стратегии по развитию футбола в глобальной масштабе, и его участие для нас необходимо", - заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Ожидается, что рекламодатели ЧМ-2018 потратят в общей сложности $2,4 млрд.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, ЧМ-2018, ФИФА, Китай
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Законопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателямЗаконопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателям
Документ может стать первым серьезным шагом в защите авторских прав в интернете на уровне ЕС с 2001 годаПодробнее
 Порошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефону
В разговоре обсуждалась необходимость допуска украинского омбудсмена к Олегу СенцовуПодробнее
 Трамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейТрамп объявил о стремлении "поладить" с Россией
Президент США сделал заявление в преддверии возможной встречи с ПутинымПодробнее
 В Лондоне обеспокоились возможностью встречи Путина и ТрампаВ Лондоне обеспокоились возможностью встречи Путина и Трампа
Президенты могут встретиться до саммита НАТОПодробнее
У арестованной за шпионаж россиянки Цуркан обнаружили румынский паспортУ арестованной за шпионаж россиянки Цуркан обнаружили румынский паспорт
МИД Румынии запросил информацию по этому делу, так как член правления "Интер РАО" является также гражданкой этой страныПодробнее
 Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 годуЮлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году
Своей первостепенной задачей она считает принятие новой Конституции УкраиныПодробнее
 В Канаде легализовали употребление марихуаныВ Канаде легализовали употребление марихуаны
Любой совершеннолетний гражданин сможет покупать или выращивать каннабис у себя домаПодробнее
 США объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Американский постпред обвинила СПЧ в лицемерии и политической предвзятостиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Самые яркие болельщицы ЧМ-201810 фото
21 июня
Самые яркие болельщицы ЧМ-2018
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВласти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ миреПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуВ РоссииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитацииВ РоссииМедведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системыВ РоссииГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годЭкономикаКозак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты

Главу Росприроднадзора Артема Сидорова собрались снять с поста

Белый дом подтвердил визит советника президента США Болтона в Москву

В Минтруде опровергли слухи о едином прожиточном минимуме пенсионера

ВС РФ счел возможным возвращать взяткодателю деньги при контроле сделки оперативниками

ВС РФ счел возможным возвращать взяткодателю деньги при контроле сделки оперативникамиЭксперты считают, что решение распространяется на эпизод с дачей взятки Алексею Улюкаеву Подробнее

Памятники Солженицыну и Тургеневу появятся в Москве до конца года

Латвия запретила обучение на русском языке в частных вузах и колледжах

Украинский омбудсмен заявила, что у Сенцова в колонии возникли проблемы с сердцем

Украинский омбудсмен заявила, что у Сенцова в колонии возникли проблемы с сердцемВо ФСИН сообщают, что осужденному проводится поддерживающая терапия, принудительно его не кормят Подробнее

Шашлык длиной более 255 метров приготовят в Дагестане

Эстонские власти попросили болельщиков не пытаться проехать в ЕС по Fan ID

Власти Оренбурга одобрили митинг против повышения пенсионного возраста

Стадион "Волгоград Арена" защитят от мошки с помощью ванильного концентрата

Матч Дания - Австралия посетил миллионный зритель ЧМ-2018

Матч Дания - Австралия посетил миллионный зритель ЧМ-2018Средняя заполненность арен составляет 97% Подробнее

ФАС предварительно разрешил Fortum купить до 50% Unper

Следствие решило не знакомить потерпевших с делом о поиске заказчика убийства Немцова

Эстония закупит подержанные корейские самоходки

Бразилец Фред перешел из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед"

Адвокат обжаловал арест таксиста, сбившего людей в центре Москвы

Франция - Перу. Онлайн

Франция - Перу. ОнлайнВ Екатеринбурге проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания1 : 1Матч завершенАвстралия АвстралияМатч завершенЭриксен (7) - Йединак (37, с пенальти)подробнееCФранция Франция1 : 0Идет второй таймПеру ПеруИдет второй таймМбаппе (34)онлайнDАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00