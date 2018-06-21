Больше всех на рекламу во время ЧМ по футболу потратят компании из Китая

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рекламные расходы китайских предприятий-спонсоров Чемпионата мира по футболу 2018 года достигли $835 млн и стали самыми высокими среди всех спонсоров ФИФА, сообщает агентство "Синьхуа".

Это вдвое больше расходов американских компаний и значительно больше затрат фирм из России, где проходит турнир.

Число китайских спонсоров увеличилось до семи в 2018 году, тогда как четыре года назад спонсор из Китая был только один. Теперь чемпионат спонсируют Wanda Group (частный застройщик и владелец сети кинотеатров), VIVO (производитель смартфонов), Mengniu (молочная продукция), Hisense (бытовая техника и электроника), компания по производству электроскутеров Yadea, технологическая компания Zhidian Yijing и производитель одежды Diking.

"Китай играет ключевую роль в нашей стратегии по развитию футбола в глобальной масштабе, и его участие для нас необходимо", - заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Ожидается, что рекламодатели ЧМ-2018 потратят в общей сложности $2,4 млрд.