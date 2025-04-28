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Что произошло за день: понедельник, 28 апреля

Перемирие ко Дню Победы, дивиденды ВТБ и отключение электричества в Испании и Португалии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая будут остановлены все боевые действия. Это решение демонстрирует добрую волю Москвы и готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков. На новостях о перемирии рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3030п по индексу МосБиржи, вырос и курс рубля.

- ВТБ возобновляет выплату дивидендов. Банк анонсировал выплату акционерам 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рубля. Обыкновенные акции ВТБ подорожали почти на 20% на этих новостях.

- Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии. Бывший чиновник признан виновным в получении особо крупной взятки.

- Масштабное отключение электроэнергии затронуло часть Испании, Португалии и Франции. От отключения энергоснабжения пострадали городские транспортные системы, из метро пришлось эвакуировать пассажиров, прекратилось движение трамваев, отключились светофоры. Восстановление энергосистемы Испании может занять до десяти часов. Энергокомпания Франции сняла с себя ответственность за сбой в работе энергосистем Испании и Португалии.

- Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области. Между тем в Сеуле призвали Россию и КНДР "незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество".

- В Думу внесут проект о введении уголовной ответственности для дропперов. Как сообщил источник, предлагаются поправки об ответственности для лиц, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам.

- Средняя нагрузка на учителя должна быть не более пяти-шести уроков в день, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Соответствующий приказ Минпросвещения нормирует нагрузку на педагогов.

- Оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ: Чечне, Мордовии, Новгородской, Ярославской, Тульской областях, а также ЛНР.

- Конклав для избрания папы римского начнется 7 мая. В связи с подготовкой Сикстинскую капеллу уже закрыли для посетителей.

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