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Что произошло за день: понедельник, 10 июня

Тюремные сроки для полковника Захарченко и экс-главы Коми, а также напугавший финских пограничников "Змей Горыныч"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки и попытке препятствовать правосудию. При этом суд оправдал Захарченко по делу о предполагаемой взятке в $800 тыс. от бизнесмена Мехди Дусса. Приговор намерена обжаловать как защита, так и обвинение.

- Бари Алибасов все еще не пришел в себя. Сын музыканта рассказал, что тот открыл глаза, поинтересовался самочувствием кота и вновь потерял сознание. Врачи опасаются, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать после полученного ожога пищевода.

- Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер осужден на 11 лет колонии строгого режима по делу о коррупции. Однако суд оправдал его по статье УК о создании и участии в организованном преступном сообществе.

- Экспертиза не нашла наркотиков в смывах с рук Ивана Голунова, который в настоящее время находится под домашним арестом в квартире матери. Замдиректора ФСИН назвал Голунова "образцовым арестантом", а сам журналист решил сменить адвоката, отказавшись от защитников правозащитной группы "Агора". Также появились сообщения о передаче дела в СКР, но сам комитет эту информацию опроверг.

- Газеты с передовицами в поддержку Голунова пользовались огромной популярностью. Экземпляры "Ведомостей", "Коммерсанта" и "РБК" раскупали в киосках, но часть из них потом появилась на "Авито" - за три газеты просят до 22 тыс. рублей. В Минсвязи оценили единодушие СМИ, посетовав, что такой поддержки не получил арестованный на Украине российский журналист Кирилл Вышинский. Между тем, по данным "СКАН-Интерфакс", тема задержания Голунова собрала больше новостей, чем любой отдельный инфоповода в рамках ПМЭФ.

- Глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев освобожден досрочно. Ранее он был осужден на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение суда об УДО и назвал его объективным.

- Финские пограничники приняли русскую ладью за трехголового монстра. В тумане силовики не рассмотрели копию старинной ладьи "Змей Горыныч", экипаж которой был одет в костюмы эпохи викингов. Российская яхта направлялась в сторону Норвегии.

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