Что произошло за день: понедельник, 21 октября

Обновление СПЧ, арест фигурантов дела о разрушении дамбы и немилость короля Таиланда к фаворитке

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Валерий Фадеев назначен новым главой СПЧ вместо Михаила Федотова. Из состава Совета выведены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман. В состав СПЧ включены Кирилл Вышинский, Татьяна Мерзлякова и Александр Точенов. Правозащитники недовольны изменениями и считают смену состава разгромом СПЧ.

- Найдены тела вероятных жертв банды "Шишкана": подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Останки были обнаружены в Раменском районе. Причиной убийства могли быть разногласия между членами банды и депутатом, связанные с ее бизнесом.

- Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019". В Минобороны заявили, что информация газеты "Ведомости" неверна: пуск одной из ракет подводной лодки "Рязань" был отменен командованием.

- Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети. Там утверждают, что сеть действует через посольство РФ в Праге, но теперь она "разгромлена и обезглавлена". В посольстве РФ в Праге заявили, что эти обвинения беспочвенны.

- Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ. Поставки этой модели также прекращены в Японии и Германии. Сейчас внедорожник предлагается на российском рынке по цене 2,99 млн рублей. В этом году в стране было продано 884 Pajero.

- Арестованы фигуранты дела о прорыве дамб в Красноярском крае. В числе отправленных под стражу: глава компании-собственника артели, мастер горного участка, начальник участка. К данному моменту опознаны девять погибших из 15, пятеро числятся пропавшими без вести. Тем временем нарушения найдены у еще одной золотодобывающей артели в регионе.

- Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сергей Сивохо. В прошлом он участвовал в КВН, был креативным продюсером студии "Квартал 95".

- Король Таиланда лишил официального титула свою фаворитку за нелояльность. Сининат Вонгваджирапакди была первым за почти 100 лет человеком, получившим титул консорта. Она лишена его, так как была чересчур амбициозна и "пыталась поднять себя до статуса королевы".