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Что произошло за день: четверг, 3 сентября

Визит Мишустина в Минск, заявление Лукашенко о перехвате "интересного разговора" о Навальном, рекордный ураган во Владивостоке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Песков заявил об отсутствии поводов для обвинений в адрес России из-за ситуации с Навальным. Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину о перехвате "интересного разговора", который указывает на фальсификацию сведений об отравлении оппозиционера "Новичком". Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию спланированной акцией для введения санкций против России. В ЕС увязали объявление о санкциях с установлением виновных в отравлении Навального.

- Михаил Мишустин провел переговоры с Александром Лукашенко и Романом Головченко. По итогам визита Москва и Минск достигли договоренностей по оплате энергоносителей. На 2021 год российские нефтяные компании предложили Белоруссии поставки нефти по текущей формуле цены. Мишустин заявил о поддержке Россией суверенитета Белоруссии, а Головченко обвинил внешние силы в попытке вбить клин между Белоруссией и Россией.

- Число случаев COVID-19 за сутки в России достигло 4 995. На Москву пришлись 690 случаев заражения. Ведущий научный сотрудник Института имени Гамалеи Минздрава Николай Малышев заявил, что страна пока не справилась с первой волной COVID-19, и осенний рост заболеваемости станет ее продолжением.

- Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, правительство РФ разрешило многократное пересечение границы гражданам, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе.

- Александр Лукашенко провел кадровые перестановки. В частности, он сменил руководителей Совета безопасности и КГБ, а также поменял местами вице-премьера и главу Мингорисполкома.

- Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам колонии. В ходе заседания актер признал вину в смертельном ДТП, защита попросила о приговоре, не связанном с лишением свободы. Суд огласит решение 8 сентября.

- Сергей Фургал заявил о психологическом давлении. По словам экс-губернатора Хабаровского края, ему угрожали уголовным преследованием бывшей жены и приемной дочери. Представитель Генпрокуратуры в суде заявил, что Фургал начал использовать протесты в своих интересах. Некоторые участники дела получили госзащиту. Подсудимый останется в СИЗО до 9 декабря.

- Во Владивостоке зарегистрирован ураган рекордной силы, вызванный тайфуном "Майсак". Порывы ветра достигали 40 м/с, на мысовых метеостанциях фиксировалась скорость до 43 м/с. Ветер такой силы отмечался во Владивостоке только в 1931 и в 1969 годах. Без света в Приморье остались 80 тысяч человек.

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