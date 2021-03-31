Что произошло за день: среда, 31 марта

Обсуждение "Евровидения" в Совфеде, голодовка Навального и шпионаж в Италии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Италии по делу о шпионаже задержан российский военный, его выдворят из страны. Кроме того Рим вышлет двух российских официальных лиц. Местные СМИ сообщают, что военный занимался сбором секретной информации не только об Италии, но и о НАТО. Секретные документы ему передавал офицер ВМС Италии, он арестован. В связи с этим делом посла РФ вызвали в МИД Италии, в Госдуме в свою очередь грозят Риму последствиями.

- В России за сутки выявлено 8,2 тыс. новых случаев коронавируса. В Москве суточный прирост составил 1 286. Власти столицы сообщают, что в городе после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тыс. человек.

- Алексей Навальный объявил голодовку в колонии. Оппозиционер также требует допустить к нему врача. Во ФСИН заверили, что Навальный получает всю необходимую медпомощь.

- Устроивший вчера стрельбу под Мытищами Владимир Барданов владел оружием легально. На него официально зарегистрировано шесть единиц оружия. Пожар, в результате которого он и погиб, Барданов устроил сам.

- Путин допустил национализацию предприятий, не справляющихся с ГОЗ. Президент подчеркнул, что это крайняя мера и что она необязательно приведет к повышению экономической эффективности.

- "Яндекс" изменил логотип впервые за 13 лет. Новый знак - буква "Я" в красном круге - появится в интерфейсах и офлайновых элементах компании, например, на сумках курьеров и на автомобилях "Яндекс.Такси".

- Матвиенко потребовала выяснить, как выбирали песню для "Евровидения". Спикер Совфеда заявила на заседании, что не понимает, о чем выбранная для конкурса песня Манижи "Русская женщина".