Что произошло за день: среда, 27 сентября

Задержание Рубена Варданяна, прокатное удостоверение фильма "Айта" и выплата РУСАДА ради восстановления в правах.

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Рубен Варданян был задержан при попытке выехать из Нагорного Карабаха. Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием властями Азербайджана экс-госминистра непризнанного Нагорного Карабаха. Также в Ереване надеются на поддержку РФ в обеспечении защиты Варданяна. В Кремле заявили, что не располагают информацией о задержании.

- Александр Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется. Системные меры вскоре будут приняты и дадут долгосрочный эффект, заявил он. Владимир Путин подчеркнул, что ждет от Минэнерго предложений, касающихся ситуации на рынке нефтепродуктов. Он убежден, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов можно применять механизмы, аналогичные используемым при регулировании экспорта удобрений.

- Роспотребнадзор не нашел оснований для введения всеобщего масочного режима в РФ. Между тем заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемические пороги в 35 городах России.

- Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма "Айта". Причина не указана. Ранее Роскомнадзор выявил в киноленте "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России".

- Более ста человек погибли в пожаре на свадьбе в Ираке. Несколько сотен человек пострадали, часть из них в критическом состоянии. Предположительно, причиной возгорания стало небрежное использование фейерверков.

- Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского военного. В августе агентство ЦТАК сообщило, что Трэвис Кинг изъявил желание эмигрировать.

- Криптобиржа Binance объявила об уходе из РФ. Биржа заявила, что заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.

- РУСАДА выплатило ВАДА 273 млн руб. по решению Спортивного арбитражного суда для восстановления в правах. Из-за волатильности курса рубля потребовались дополнительные средства. Теперь РУСАДА ждет ответа на запрос о том, что все условия для восстановления статуса агентства выполнены.