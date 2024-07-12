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Что произошло за день: пятница, 12 июля

Крушение самолета в Подмосковье, замедление YouTube и подписан закон о прогрессивном НДФЛ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Самолет Superjet 100 разбился в Подмосковье под Коломной. На борту находились три члена экипажа, они погибли. На земле пострадавших нет. Самолет принадлежал компании "Газпром-авиа" и совершал тестовый полет после капремонта. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при полетах.

- "Ростелеком" предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в РФ. В ведомстве объясняют это "техническими проблемами в работе принадлежащего Google оборудования". Позднее в Кремле заверили, что власти РФ не планируют ограничивать доступ к YouTube.

- Путин подписал закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Ставка НДФЛ в 13% сохранится для доходов до 2,4 млн руб. в год. Налоговые поправки оцениваются в 2,6 трлн руб. дополнительных доходов федерального бюджета в 2025 г.

- Начальник ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после ЧП с заложниками в СИЗО. По результатам служебной проверки ФСИН, четыре сотрудника уволены, 16 привлечены к дисциплинарной ответственности.

- Песков назвал фейком сообщения о планах Москвы ликвидировать главу Rheinmetall. Ранее CNN со ссылкой на анонимные источники сообщало, что США и Германия предотвратили заказное убийство Армина Паппергера, планы такого покушения якобы вынашивала Россия.

- Минюст внес проект "ВЧК-ОГПУ" и правнучку летчика Чкалова в реестр иноагентов.

- "Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo. Первая партия продуктов под новым названием поступит в магазины в августе. Выпуск под брендом Heinz будет прекращен в сентябре.

- Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений. В центре европейской России фиксировалась тропическая жара в течение первых 20 дней июня. Синоптики предупреждают, что на следующей неделе в Москве также ожидается около 30 градусов.

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