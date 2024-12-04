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Что произошло за день: среда, 4 декабря

Аннулированная виза Захаровой, Пашинян не считает Армению частью ОДКБ, в Чехии сообщают о проблемах с поставками по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией, которая продолжает оставаться на достаточно высоких уровнях. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что инфляция пока не начала замедляться, возвращение к цели займет весь 2025 год и затронет 2026 год.

- Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания Совета глав МИД ОБСЕ. Совет запланирован на 5-6 декабря. Визу аннулировали с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств".

- ЦБ допускает повышение ключевой ставки в декабре, но решение не предопределено, заявила Эльвира Набиуллина.

- Армения считает себя вне ОДКБ, возврат в Организацию уже невозможен, уверен премьер страны Никол Пашинян. Он также считает проведение саммита ЕАЭС в республике нецелесообразным.

- Министр промышленности и торговли Чехии сообщил, что поставки нефти в страну по нефтепроводу "Дружба" в настоящее время не осуществляются. Чешский трубопроводный оператор Mero извещен о сложностях. "Транснефть" подчеркнула, что поставки нефти по российскому участку нефтепровода "Дружба" осуществляются в штатном режиме.

- Оппозиция в Южной Корее инициировала процедуру импичмента президента после того, как он ввел, а затем отменил военное положение в стране. Глава Минобороны Южной Кореи извинился за ситуацию с введением военного положения и сообщил, что подал прошение об отставке.

- В Амурской области вводили ограничения энергопотребления из-за техсбоя на Благовещенской ТЭЦ. В течение нескольких часов электроснабжение было восстановлено.

- Глава Всемирной федерации тяжелой атлетики заявил, что российские спортсмены в ближайшем будущем вновь будут выступать в международных соревнованиях.

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