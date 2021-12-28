Что произошло за день: вторник, 28 декабря

Ликвидация "Мемориала", отставка замглавы ФСИН и еще один небоскреб для Петербурга

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд ликвидировал общество "Мемориал" (признан в России НКО-иностранным агентом). В историко-просветительском обществе готовы обжаловать это решение и обещают найти законные способы продолжать работу. Адвокат Генри Резник, представляющий "Мемориал", заявил, что иск Генпрокуратуры о ликвидации безоснователен. В Генпрокуратуре настаивают, что общество спекулирует на теме репрессий.

- Анна Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников. При этом, по ее словам, COVID-ситуация в России к каникулам стабилизировалась, хотя на "затухание" пандемии глава Роспотребнадзора не надеется. Во вторник в стране выявлено еще 21 922 случая заражения.

- Владимир Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Анатолия Якунина. Генерал-лейтенант внутренней службы занимал этот пост с августа 2020 года.

- Рашкина оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав на 1,5 года. Такое наказание депутату назначено за отказ от медосвидетельствования.

- С 1 января мигрантов начнут выдворять из РФ за незаконную трудовую деятельность, напоминает МВД. В ведомстве сообщили, что с 2020 года более 7 млн иностранцев получили разрешение на пребывание в РФ, при этом "значительное количество" мигрантов находятся в стране незаконно.

- Театр Джигарханяна объединен с Театром сатиры. Художественным руководителем объединенного театра станет Сергей Газаров.

- Мужчина устроил стрельбу в больнице на Ставрополье. Никто не пострадал. Злоумышленником оказался нетрезвый супруг одной из сотрудниц больницы, он также является медиком. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

- "Газпром" предложил Петербургу 555-метровый небоскреб в виде спирали. По замыслу авторов, новое здание будет "находиться в диалоге" с 462-метровым небоскребом "Лахта Центр" и проектируемой башней "Лахта Центр 2" (703 метра).