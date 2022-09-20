Что произошло за день: вторник, 20 сентября

Референдумы в Донбассе и востоке Украины и новый глава РАН

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Референдумы в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России назначили на 23-27 сентября. Сергей Лавров положительно оценил эти инициативы, Вячеслав Володин заявил о поддержке Россией референдумов в Донбассе. Избирательные участки откроют также в РФ при поддержке ЦИК.

- Рынок акций РФ завершил вторник рекордным обвалом с февраля из-за усиления геополитических рисков, а также на фоне ожиданий введения новых пошлин и НДПИ для экспортеров. Индекс Мосбиржи в падении пробил 2200 пунктов, после этого наметился отскок.

- Госдума одобрила поправки в УК, согласно которым добровольная сдача в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий наказываются лишением свободы. В Совфеде заверили, что принятые поправки не означают мобилизации в России.

- В миграционном центре "Сахарово" будут помогать иностранцам поступать на военную службу РФ. На базе учреждения создадут соответствующую инфраструктуру.

- Президентом Российской академии наук избран Геннадий Красников. Он является академиком-секретарем отделения нанотехнологий и информационных технологий Академии.

- Худрук Ярославского театра драмы и актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП. В аварии погиб еще один человек, еще один пострадал.

- МИД РФ сообщил о возобновлении приема заявлений на выдачу загранпаспорта на 10 лет. Отмечается, что технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены.

- Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными. Накануне приостановил прием карт "Мир" один из крупнейших турецких банков Isbank, следом за ним - DenizBank.