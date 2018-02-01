На Паралимпиаду поедут 33 российских спортсмена

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России утвердил состав делегации на игры в Пхенчхане, в нее войдут 79 человек, в том числе 33 спортсмена.

"По итогам заседания исполкома приняты решения: утвердить состав делегации в количестве 79 человек для участия в Паралимпиаде 2018 года, из них 33 спортсмена и семь спортсменов - ведущих", - говорится в решении исполкома ПКР. Спортсменами-ведущими являются сопровождающие лица, в частности, для незрячих.

"Мы готовы участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, несмотря на запрет об обозначении страны, которую мы представляем", - отмечается в заявлении.

Спортсмены, подписавшиеся под документом, отмечают, что "никогда не употребляли допинг" и выступают "только за честную борьбу".

В то же время вице-президент ПКР Павел Рожков заявил, что число представленных на Паралимпиаду спортсменов от России может еще сократиться.

"13 февраля в Бонне согласуют список, предварительная аккредитация", - сказал Рожков "Интерфаксу" в четверг.

В свою очередь президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин заявил, что российскую сборную уже сократили вдвое.

"По меньшей мере, уполовинили сборную, причем за счет самых сильных - лыжники и биатлонисты, хоккеисты", - сказал Лукин журналистам в четверг. Он отметил, что медального плана на Паралимпиаду нет, но "будем стараться".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, Паралимпийские игры - с 9 по 18 марта.