МОК посчитал возможным вернуть медали россиянам лишь по окончании судебных процедур

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение о возвращении медалей российским спортсменам, оправданных CAS, будет приниматься в течение 30 дней после получения мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда и ее изучения юристами.

"Мы изучим мотивировочную часть и обдумаем, возможна ли апелляция. Вопрос о перераспределении медалей будет решаться только после завершения процесса рассмотрения во всех судебных инстанциях", - сказал он на пресс-конференции в Пхенчхане в воскресенье.

Бах отметил, что это может произойти через 30 дней после получения полного решения CAS.

В минувший четверг CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, в отношении 11 спортсменов вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады. Олимпийский комитет России попросил МОК допустить до участия в Олимпиаде 2018 года 15 россиян, которых оправдал CAS.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.