Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной Франции завоевали золото в смешанной эстафете 2x6 + 2x7,5 км на Олимпиаде в Пхенчхане.

Мари Дорен-Абер, Анаи Бескон, Симон Дестье и Мартен Фуркад на 20 секунд опередили ставших вторыми норвежцев. Бронзу взяли итальянцы.

Россияне Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев финишировали девятыми.

23 января стало известно, что лидер национальной команды, один из лучших биатлонистов мира Антон Шипулин не получил от МОК приглашения на Игры в Южной Корее. Также МОК не позвал на ОИ-2018 Дмитрия Малышко, Алексея Волкова и Евгения Гараничева.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком МОК. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.