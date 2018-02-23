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Четыре комплекта наград и одну бронзу разыграют спортсмены на ОИ в пятницу

Есть обновление от 05:30

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день Игр-2018 в Пхенчхане будет разыграно четыре комплекта наград, а также в одной из дисциплин состоится матч за третье место.

В настоящее время проходит произвольная программа фигуристок в женском одиночном катании. Помимо Алины Загитовой и Евгении Медведевой, ставших лидерами соревнования после короткой программы, Россию здесь представляет Мария Сотскова.

В 5:20 мск пройдет финал женских соревнований по фристайлу в ски-кроссе. Среди участниц за выход в решающую стадию - россиянки Виктория Завадовская и Анастасия Чирцова.

В 9:35 начнется матч за бронзу в мужском турнире по керлингу: встречаются команды Канады и Швейцарии.

В 13:00 – начало мужских забегов конькобежцев на дистанции 1000 м. Россияне в списке участников отсутствуют.

В 14:15 начнется мужская эстафета среди биатлонистов. Россия здесь представлена не будет, поскольку лишь два отечественных биатлониста были допущены к Играм-2018.

Кроме того, в пятницу мужская олимпийская команда России по хоккею проведет полуфинальный матч протий Чехии. Начало игры – 10:40.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018
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