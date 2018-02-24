CAS аннулировал результаты бобслеистки Надежды Сергеевой

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой был обнаружен запрещенный препарат, сообщает пресс-служба CAS.

Спортсменка лишена аккредитации зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Разбирательства в ее отношении продолжатся после окончания Игр, сторонами будут Международная федерация бобслея и Сергеева.

Накануне сообщалось, что в пробе Сергеевой был найден запрещенный препарат триметазидин. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка стала 12-й в соревновании двоек.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.