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Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018

Аналогичная опция распространяется и для тех, кто захочет побывать в России на матчах Кубка конфедераций-2017

Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018
Официальный мяч Кубка конфедераций - 2017 "Красава"
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Иностранные болельщики смогут без оформления виз приехать в Россию на Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу-2018, соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый федеральный закон вносит поправки в законодательство, согласно которым допускается въезд в Россию без оформления визы иностранцам, если у них есть персонифицированная карта зрителя в электронной форме, выдаваемая при покупке входного билета на матч.

Как уточняется в тексте закона, въезд осуществляется также по документам, удостоверяющим личность и признаваемым таковыми Российской Федерацией.

Возможность въехать в Россию без визы предоставляется иностранным туристам за 72 часа до начала первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или Кубка конфедераций FIFA 2017 года и до последнего дня соревнований.

Участникам Кубка конфедераций и ЧМ-2018 будут выдавать многократные обыкновенные гуманитарные визы, а организаторам - многократные обыкновенные деловые визы или многократные обыкновенные рабочие визы.

Футбольный турнир Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах.

Теги: футбол, Кубок конфедераций, ЧМ-2018
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