Назван расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

У форварда "Вашингтона" травма нижней части тела; команда, вылетевшая из Кубка Стэнли НХЛ, делегирует в сборную РФ других россиян - Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова Подробнее

Все три гола россиян состоялись во втором периоде, причем - в течение 1 минуты 10 секунд игрового времени Подробнее

В полуфинале соревнования эти команды прошли "Сельту" и "Лион" соответственно Подробнее

Сборная России разгромила Словакию на ЧМ по хоккею и вышла в плей-офф

11 мая 17:16

Подравшиеся в финале Кубка России футболисты отстранены на 6 матчей турнира

Одного из участников инцидента наказывать не стали: комиссия пришла к выводу, что он разнимал драку, а не участвовал в ней Подробнее

11 мая 16:39

В России лишат статуса легионеров спортсменов стран ЕАЭС

Так, армянские или белорусские футболисты не будут считаться легионерами в чемпионате РФ, такая опция будет распространяться и на другие государства союза Подробнее

11 мая 15:34

Место проведения ЧМ-2026 по футболу определят в 2018 году в Москве

Перед стартом ЧМ-2018 в Москве пройдет 68-й Конгресс ФИФА, где и выберут страну-хозяйку турнира Подробнее

11 мая 05:26

"Вашингтон" выбыл из Кубка Стэнли НХЛ