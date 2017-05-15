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Спорт Кубок конфедераций-2017

Назван расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

В предварительную заявку вошли 30 футболистов, сюда, в частности, не попали участники Евро-2016 Александр Кокорин и Павел Мамаев

Назван расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал расширенный состав национальной команды страны на Кубок конфедераций-2017.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в список вошли 30 игроков:

Вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит")

Защитники - Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар).

Полузащитники - Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Нападающие - Александр Бухаров ("Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар").

С 26 мая по 3 июня национальная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдет контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.

Окончательная заявка сборной будет обнародована не позднее 7 июня.

Теги: футбол, Кубок конфедераций
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