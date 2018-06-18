Сборная Швеции победила Корею в матче ЧМ-2018

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по футболу в понедельник обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018.

Встреча группы F прошла на стадионе в Нижнем Новгороде, на трибунах присутствовали 42,3 тыс. зрителей.

Первый тайм закончился со счетом 0:0.

Во втором тайме на 65-й минуте центральный защитник сборной Швеции Андреас Гранквист забил гол, реализовав пенальти.

Ранее в группе F cборная Мексики обыграла команду Германии со счетом 1:0.

В следующем матче 23 июня сборная Южной Кореи сыграет с командой Мексики, а сборная Швеции в тот же день встретится с Германией.

ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Нижний Новгород примет четыре матча группового этапа. Помимо игры между Швецией и Южной Кореей, 21 июня здесь встретятся Аргентина и Хорватия, 24 июня - Англия и Панама, а 27 июня - Швейцария и Коста-Рика.

Кроме того, здесь пройдет по одному матчу в рамках 1/8 финала и 1/4 финала.