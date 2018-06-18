Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России
Спорт

Сборная Швеции победила Корею в матче ЧМ-2018

Встреча прошла в Нижнем Новгороде

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по футболу в понедельник обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018.

Встреча группы F прошла на стадионе в Нижнем Новгороде, на трибунах присутствовали 42,3 тыс. зрителей.

Первый тайм закончился со счетом 0:0.

Во втором тайме на 65-й минуте центральный защитник сборной Швеции Андреас Гранквист забил гол, реализовав пенальти.

Ранее в группе F cборная Мексики обыграла команду Германии со счетом 1:0.

В следующем матче 23 июня сборная Южной Кореи сыграет с командой Мексики, а сборная Швеции в тот же день встретится с Германией.

ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Нижний Новгород примет четыре матча группового этапа. Помимо игры между Швецией и Южной Кореей, 21 июня здесь встретятся Аргентина и Хорватия, 24 июня - Англия и Панама, а 27 июня - Швейцария и Коста-Рика.

Кроме того, здесь пройдет по одному матчу в рамках 1/8 финала и 1/4 финала.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Роджер Федерер вновь стал первой ракеткой мираРоджер Федерер вновь стал первой ракеткой мира
Швейцарский теннисист обошел в рейтинге ATP испанца Рафаэля НадаляПодробнее
 Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018
Встреча прошла в Ростове-на-ДонуПодробнее
 Бразилия - Швейцария. ОнлайнБразилия - Швейцария. Онлайн
В Ростове встречаются участники группы Е чемпионата мира по футболуПодробнее
 Сборная Германии уступила Мексике в матче ЧМ-2018Сборная Германии уступила Мексике в матче ЧМ-2018
Сенсационное поражение действующего чемпиона мира состоялось в "Лужниках"Подробнее
Германия - Мексика. ОнлайнГермания - Мексика. Онлайн
Действующие чемпионы мира начинают выступление на ЧМ в России матчем с мексиканцамиПодробнее
 Аргентина и Исландия сыграли вничью на ЧМ-2018Аргентина и Исландия сыграли вничью на ЧМ-2018
Лионель Месси не смог реализовать пенальтиПодробнее
 Франция обыграла Австралию на чемпионате мираФранция обыграла Австралию на чемпионате мира
Два из трех голов матча были забиты с пенальтиПодробнее
 Сборные Португалии и Испании сыграли вничьюСборные Португалии и Испании сыграли вничью
В матче, прошедшем в Сочи, Криштиану Роналду оформил хет-трикПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииВ РоссииВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФВ миреУкраина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2ЭкономикаФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах

Гудков подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы

Ливия потеряла два крупных резервуара нефти после обстрела в порту Рас-Лануф

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в I квартале на 1,3%

Недельный рост цен на бензин в РФ замедлился до 0,1%

Рекордное за 12 лет число американцев оказались довольны состоянием дел в США

Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у западных границ РФ

Госдума будет принимать отзывы регионов о пенсионной реформе до середины июля

Турецкие войска с согласия США вошли на окраину сирийского Манбиджа

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторникОжидаются порывы ветра, небольшие дожди и грозы в некоторых районах Подробнее

Сбившему пешеходов в центре Москвы таксисту предъявили обвинение

Миннауки будет утверждать руководителей научных организаций по согласованию с РАН

Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕ

Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕПо мнению FT, у бывшего вице-премьера "впечатляющее резюме, как в шахматах, так и в политике" Подробнее

Суд по иску Дерипаски к Насте Рыбке отложили на июль

Медведев одобрил выделение 54 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

Британец задержан после инцидента в поезде, следовавшем в Волгоград

Рособрнадзор отчитался о проведении ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Матч сборных Швеции и Южной Кореи в Нижнем Новгороде собрал аншлаг

Новосибирский экс-губернатор Юрченко стал топ-менеджером структуры "Металлсервиса"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция1 : 0Матч завершенРеспублика Корея Республика КореяМатч завершенГранквист (65, с пенальти)GБельгия Бельгия– : –18:00Панама Панама18:00GТунис Тунис– : –21:00Англия Англия21:00