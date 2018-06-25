Путин не пойдет на матч сборных России и Уругвая

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не сможет в понедельник побывать на матче футбольных сборных России и Уругвая в Самаре, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, к сожалению, нет. График не позволяет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

25 июня на "Самара-Арене" пройдет матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. Встреча участников группы A начнется в 17:00 мск.

Российский лидер присутствовал на матче открытия, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию. Во время поединка второго тура против египтян Путин летел из Минска в Москву.