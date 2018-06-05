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Букмекеры назвали сборную России по футболу фаворитом матча с Турцией

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу является фаворитом товарищеского матча с национальной командой Турции, считают букмекеры.

"Если судить по котировкам, Россия будет ближе к победе. Вероятность такого исхода 48%. Шансы ничьей - 30%, а победы турков - 22%", - сказал "Интерфаксу" эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Артем Воскресенский.

Победа россиян оценивается у букмекеров коэффициентом 2,09, успех сборной Турции – 3,95 (ничья – 3,31).

Наиболее вероятный счет в матче - 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова.

Коэффициент на это равен 5,50. На ничью 1:1 можно поставить с коэффициентом 6,00, а на 0:0 - 8,40.

Больше всех шансов отличиться у нападающих сборной России Федора Смолова (2,40) и Артема Дзюбы (3,00). В составе турков букмекеры выделяют Ченка Тосуна (3,40).

Матч Россия – Турция пройдет в Москве во вторник. Начало – 19:00 мск. Это будет последняя встреча россиян перед стартом домашнего для них чемпионата мира-2018.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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ЯпонияЯпония00000
 
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