Россия - Саудовская Аравия. Онлайн

В Москве проходит матч открытия чемпионата мира по футболу
Мой соратник по "Интерфаксу" (и шеф-редактор спортивного отдела!) Дмитрий Кириловский не может поверить что ЧМ-2018 практически уже стартовал. О чем он сами здесь и написал, находясь в ложе прессы "Лужников"
Меньше часа до начала Чемпионата мира в России. Даже не верится pic.twitter.com/jNweIJ8Qiv— Dmitriy (@kirilovsky1981) June 14, 2018
Напомним, что капитаном сборной России в матчах чемпионата мира-2018 (в случае присутствия на поле) будет Игорь Акинфеев!
Стартовый состав сборной России!!!
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2018
Главный судья матча - аргентинец Нестор ̶П̶е̶т̶р̶о̶в̶и̶ч̶ Питана. Ему 42 года. Имеет опыт работы на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов. По профессии - физрук
Российские футболисты перемещаются по полю в строгих костюмах
Мы на футбольном поле! Пока - в "цивилке" 😎 pic.twitter.com/ry85C4MRTx— Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2018
Узнав о столь раннем начале нашей текстовой трансляции, футболисты сборной России тут же объявились у стадиона "Лужники"
Мы на стадионе! pic.twitter.com/CsBAlWJKzN— Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2018
...и на игру с Саудовской Аравией в частности!
Бышовец оценил шансы России на победу в игре с Саудовской Аравией https://t.co/uqFlUsf4Qb— Интерфакс (@interfax_news) June 14, 2018
О шансах россиян (и не только) на турнир в целом...
Букмекеры оценили вероятность триумфа сборной России на ЧМ в 1,5-2% https://t.co/6y9o7AGc5l— Интерфакс (@interfax_news) June 14, 2018
А вас отпустили с работы пораньше?
Дворкович попросил столичных работодателей отпустить подчиненных на матч открытия ЧМ https://t.co/ivA3p27qDA— Интерфакс (@interfax_news) June 14, 2018
Напомним состав групп
#ЖеребьевкаЧМ: результаты— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 декабря 2017 г.
Какая группа, по-вашему, самая сложная? pic.twitter.com/Wo0hItOEMH
Началу матча будет предшествовать церемония открытия - а как же без нее?
Игра пройдет на поле стадиона "Лужники" и начнется в 18:00 по московскому времени! А "Интерфакс" предлагает ее текстовую трансляцию!
Вот и наступил долгожданный день старта чемпионата мира по футболу! Сегодня сборная России открывает турнир матчем против сборной Саудовской Аравии!
Всем здравствуйте!