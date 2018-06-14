Россия - Саудовская Аравия. Онлайн

Мой соратник по "Интерфаксу" (и шеф-редактор спортивного отдела!) Дмитрий Кириловский не может поверить что ЧМ-2018 практически уже стартовал. О чем он сами здесь и написал, находясь в ложе прессы "Лужников"

Меньше часа до начала Чемпионата мира в России. Даже не верится pic.twitter.com/jNweIJ8Qiv — Dmitriy (@kirilovsky1981) June 14, 2018