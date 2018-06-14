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Россия - Саудовская Аравия. Онлайн

В Москве стартует чемпионат мира по футболу

Россия - Саудовская Аравия. Онлайн
Российский болельщик в окружении болельщиков сборной Саудовской Аравии
Фото: epa/vostock-photo

В Москве проходит матч открытия чемпионата мира по футболу

Мой соратник по "Интерфаксу" (и шеф-редактор спортивного отдела!) Дмитрий Кириловский не может поверить что ЧМ-2018 практически уже стартовал. О чем он сами здесь и написал, находясь в ложе прессы "Лужников"

Напомним, что капитаном сборной России в матчах чемпионата мира-2018 (в случае присутствия на поле) будет Игорь Акинфеев!

Стартовый состав сборной России!!!

Главный судья матча - аргентинец Нестор  ̶П̶е̶т̶р̶о̶в̶и̶ч̶  Питана. Ему 42 года. Имеет опыт работы на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов. По профессии - физрук

Российские футболисты перемещаются по полю в строгих костюмах

Узнав о столь раннем начале нашей текстовой трансляции, футболисты сборной России тут же объявились у стадиона "Лужники"

...и на игру с Саудовской Аравией в частности!

 О шансах россиян (и не только) на турнир в целом...

А вас отпустили с работы пораньше?

Напомним состав групп

Началу матча будет предшествовать церемония открытия - а как же без нее?

Игра пройдет на поле стадиона "Лужники" и начнется в 18:00 по московскому времени! А "Интерфакс" предлагает ее текстовую трансляцию!

Вот и наступил долгожданный день старта чемпионата мира по футболу! Сегодня сборная России открывает турнир матчем против сборной Саудовской Аравии!

Всем здравствуйте!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
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