В Госдуме увидели у сборной России потенциал выиграть ЧМ-2018

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев верит, что с настроем как на первой игре сборная России может выиграть чемпионат мира.

"После первого гола было ощущение, что поймали игру. Если такой настрой будет до конца, могут и выиграть чемпионат", - сказал Дегтярев "Интерфаксу" в четверг.

Он считает, что "ребята выложились по полной". "Каждый из них еще до игры - я со многими общался - хотел показать, что они патриоты, что у них воля к победе, что жизнь и здоровье положат за Россию. Видимо, тренер нашел такие слова, которых раньше не находил. И атмосфера, и 12-й игрок - это трибуны, они достаточно серьезно прибавили игрокам уверенности", - сказал Дегтярев.

Он считает, что победа в первой игре придаст уверенности сборной и поможет в следующих играх.

"Если даже где-то не хватает индивидуального мастерства, напор и настрой дают нам надежду. Очень хочу, чтобы выиграли, порвали всех", - сказал он.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче ("Интерфакс" вел его текстовую трансляцию) открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в четверг на стадионе "Лужники" в Москве. Голы забили Денис Черышев (дважды), Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.