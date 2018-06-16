Матч Аргентина - Исландия собрал аншлаг на московском стадионе "Спартак"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Болельщики полностью заполнили трибуны столичного стадиона "Спартак" на матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года Аргентина - Исландия, передает корреспондент "Интерфакса".
Подавляющее большинство зрителей - поклонники сборной Аргентины, однако несколько секторов занимают болельщики Исландии.
Матч стартовал в 16:00 по московскому времени.
Close to kick off and it's live on @5liveSport #ARGICE pic.twitter.com/6Jcr0kxfug— Ian Dennis (@Iandennisbbc) 16 июня 2018 г.