Матч Аргентина - Исландия собрал аншлаг на московском стадионе "Спартак"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Болельщики полностью заполнили трибуны столичного стадиона "Спартак" на матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года Аргентина - Исландия, передает корреспондент "Интерфакса".

Подавляющее большинство зрителей - поклонники сборной Аргентины, однако несколько секторов занимают болельщики Исландии.

Матч стартовал в 16:00 по московскому времени.