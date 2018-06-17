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Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018

Есть обновление от 23:55

Встреча прошла в Ростове-на-Дону

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018
Вратарь сборной Бразилии Алисон Беккер топчет надувной шар
Фото: ТАСС/AP

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Национальная команда Бразилии не смогла переиграть сборную Швейцарии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

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Встреча соперников по группе Е прошла на "Ростов-Арене" в воскресенье и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил дальним ударом из-за пределов штрафной Филиппе Коутиньо на 20-й минуте матча. Бразильцу уже приходилось забивать в России, ранее на стадионе "Открытие" он забивал за "Ливерпуль" в ворота московского "Спартака" в групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда матч закончился со счетом 1:1.

Ответный мяч пришелся уже на второй тайм, швейцарцы удачно разыграли угловой, и на 50-й минуте с подачи Валона Бехрами неотразимый удар головой нанес Стивен Цубер, сравняв счет в матче.

Коутиньо признан лучшим игроком матча.

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На матче присутствовало 43 109 человек, это рекорд посещаемости стадиона, вместимость которого составляет 45 тыс. мест. Это рекорд посещаемости стадиона. В прошлый раз он был установлен на матче "Ростов" - "Урал", тогда на стадион прошло 37483 зрителя.

Этот матч вызвал огромный интерес у болельщиков в Ростове-на-Дону, более 22 тыс. болельщиков смотрело игру в местной фанзоне, количество зрителей приблизилось к максимальной вместимости площадки, из-за чего вход на территорию фанзоны пришлось временно закрыть, однако затем доступ к ней был открыт.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Следующий матч на "Ростов-Арене" пройдет 20 июня между сборными Уругвая и Саудовской Аравии

Также в Ростове-на-Дону пройдут сыграют Республика Корея и Мексика, Исландия и Хорватия, а также и пройдет один матч 1/8 финала.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Ростов-на-Дону
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
ГерманияГермания00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
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