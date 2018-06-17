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Футболисты сборной Франции победили молодежную команду "Спартака"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сборная Франции по футболу одержала победу над молодежной командой "Спартака".

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу французов.

Как сообщалось, на воскресенье был запланирован контрольный матч между игроками сборной Франции, не попавшими в основной состав матча чемпионата мира-2018 против Австралии (2:1).

ЧМ-2018 в России проходит с 14 июня по 15 июля.

Теги: футбол, ЧМ-2018, ФК Спартак
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