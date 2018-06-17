Футболисты сборной Франции победили молодежную команду "Спартака"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сборная Франции по футболу одержала победу над молодежной командой "Спартака".

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу французов.

Молодежный состав #Спартак"а сыграл товарищеский матч @equipedefrance 🇫🇷



Наша команда проиграла 2:3, но показала достойный результат против соперника, участвующего в #ЧМ2018



Голы у 🔴⚪ забили: Мазуров, Прошляков. У французов: Жиру, Фекир, Матюиди.#WorldCup2018 #WorldCup pic.twitter.com/kk1VIoPafO — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 17, 2018

Как сообщалось, на воскресенье был запланирован контрольный матч между игроками сборной Франции, не попавшими в основной состав матча чемпионата мира-2018 против Австралии (2:1).

ЧМ-2018 в России проходит с 14 июня по 15 июля.