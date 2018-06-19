Россия - Египет. Онлайн

В Петербурге стартует второй тур группового этапа ЧМ-2018
Наши будут играть в красной форме, египтяне - в белой
#RUS - #EGY— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 19, 2018
Заглянем в раздевалки команд 👀#RUSEGY pic.twitter.com/vQphPZBf3i
Твиттер-лента буквально переполнена картинками с Салахом. В этом потоке мне удалось обнаружить фото с россиянами Василием Кульковым и Сергеем Юраном, которые в середине 90-х защищали цвета английского "Миллуола"
Oh, those Russians 🇷🇺 #RUSEGY #WorldCup2018 #RUS pic.twitter.com/fyI944zQ6M— Achtung! Millwall Radio (@CBL_Magazine) June 19, 2018
Российские футболисты настраиваются на предстоящую игру
Команда на поле! pic.twitter.com/uzSlReYT0K— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2018
А вот стартовый состав сборной России!!!
Стартовый состав @TeamRussia на матч с @Pharaohs #rus #RUSEGY #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/GUJbfKLefp— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2018
Стартовый состав сборной Египта! Мохамед Салах - в старте!
إليكم تشكيل #الفراعنة لمباراة الليلة #worldcup #ThePharaohs#RUSEGY#RUS 🆚 #Egy pic.twitter.com/fMV9pNzzYk— Egypt National Football Team (@Pharaohs) June 19, 2018
Чья десятка круче?
#RUS - #EGY— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 19, 2018
Две десятки России и Египта. Как думаете, кто будет главным действующим лицом в этом матче? 🤔#RUSEGY #ЧМ2018 pic.twitter.com/PbgxvMQD60
Пора на игру
Выезжаем на матч! #rus #ВместеМыКоманда #ЧМ2018 pic.twitter.com/dKGQ56ZNGL— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2018
А вы согласны с Анатолием Федоровичем?
Бышовец оценил шансы сборной России на успех в матче с Египтом https://t.co/xh6zq3az7Q— Интерфакс (@interfax_news) June 19, 2018
Интересно понаблюдать за результатами
Друзья, где смотрите сегодняшний матч?— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2018
Миранчук, а также Самедов, Дзюба и Смольников, да и Головин готовы к бою
Мы готовы к бою! #ВместеМыКоманда #Rusia2018 #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого pic.twitter.com/V8LuPHcEdC— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2018
Победа над Египтом позволит нам смотреть дальше над соперниками с чувством превосходства. Есть все шансы выйти в плей-офф досрочно!
В первом туре ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю – 0:1.
Игра пройдет в Петербурге и стартует в 21:00 по московскому времени! Ну а мы начинаем текстовую трансляцию уже сейчас!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня - очередной игровой день чемпионата мира-2018! А главное - с участием сборной России! Наша команда сыграет с Египтом!