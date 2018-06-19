Сенегал обыграл Польшу в матче ЧМ-2018

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сборная Сенегала переиграла Польшу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве.

Встреча, которая состоялась на стадионе "Спартак", закончилась со счётом 2:1 (0:1)

На 38 -й минуте мяч влетел в ворота польского вратаря Войцеха Щенсны после рикошета от своего же защитника Тиаго Сионека. На 60-й минуте Сенегал удвоил своё преимущество, после ошибки на выходе Щенсны отличился Мбайе Нианг. На 86-й минуте поляки отыграли один мяч усилиями Гжегоша Крыковяка.

На трибунах присутствовали 44 тысячи 190 человек.