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Первый тур ЧМ-2018. Обобщение

Есть обновление от 20:50

Сборная России показала лучший результат среди всех в стартовом туре группового этапа чемпионата мира

Первый тур ЧМ-2018. Обобщение
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На чемпионате мира по футболу-2018 завершилась программа первого тура группового этапа. "Интерфакс" подводит его итоги.

Лучший результат - у сборной России

В матче открытия ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии национальная команда России одержала победу со счетом 5:0. Сверхрезультативной игрой подопечные Станислава Черчесова установили ориентир для остальных участников чемпионата, однако столь высокая планка оказалась не по силам больше никому. Наиболее близкого к этому показателю достижения добились сборные Португалии и Испании, забившие друг другу "лишь" по три мяча, а также Бельгия, разгромившая со счетом 3:0 Панаму.

Самые результативные игроки

Лидерство в споре бомбардиров захватил португальский форвард Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в противостоянии с Испанией. По одному голу он провел с пенальти, со штрафного и с игры.

Авторами дублей стали россиянин Денис Черышев, успешно сыгравший в матче против Саудовской Аравии (по ходу игры заменил травмированного Алана Дзагоева и в итоге был признан лучшим игроком матча); испанец Диего Коста, дважды поразивший ворота Португалии, англичанин Гарри Кейн, благодаря голам которого его команда вырвала победу над Тунисом; бельгиец Ромелу Лукаку, сделавший вклад в крупную победу над Панамой.

Неожиданные результаты

Итоги целого ряда матчей застали врасплох тех, кто был уверен в победе фаворитов. Так, сборная Аргентины не удержала победный счет в матче против Исландии (1:1), команда Бразилии упустила победу в игре против Швейцарии (1:1). А действующий чемпион мира, сборная Германии и вовсе уступила Мексике (0:1). При этом мексиканцы постоянно находили открытые зоны в обороне немцев и имели шансы победить с более крупным счетом.

В помощь сопернику

В матчах первого тура ЧМ-2018 зафиксировано четыре автогола. Нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз принес победу (1:0) сборной Ирана: именно от него мяч влетел в ворота марокканцев, причем это произошло на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

Защитник сборной Австралии Азиз Бехич стал невольным виновником поражения от команды Франции (1:2). Его автогол состоялся на 80-й минуте матча. Изначально автором победного гола в протоколе был указан француз Поль Погба, который наносил удар. Однако вскоре организаторы переписали авторство гола.

Нигерийский полузащитник Одженекаро Этебо поразил свои ворота на 30-й минуты матча против Хорватии. Воодушевленные таким подарком хорваты затем забили мяч самостоятельно и победили – 2:0.

Защитник сборной Польши Тиаго Чонек не смог увернуться от мяча в матче против Сенегала, в итоге снаряд рикошетом от поляка влетел в ворота. Эпизод произошел на 37-й минуте игры, которая завершилась победой Сенегала со счетом 2:1.

Курьез с участием болельщиков

Несколько швейцарских болельщиков, решив посетить игру своей команды против Бразилии в Ростове-на-Дону, забронировали места в гостинице. Прибыв в город, соответствующей гостиницы они здесь не нашли. Выяснилось, что, бронируя отель, они перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий. С помощью оператора Службы-112 болельщики смогли разместиться в Ростове-на-Дону.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия10010
 
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