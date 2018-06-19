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Сборная России победила Египет в матче ЧМ-2018

Есть обновление от 23:49

Если в среду Уругвай не проиграет Саудовской Аравии, россияне досрочно оформят выход в плей-офф

Сборная России победила Египет в матче ЧМ-2018
Матч Россия - Египет в Санкт-Петербурге
Фото: Reuters

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

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Встреча, прошедшая в Петербурге во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

Команда Станислава Черчесова вышла вперед на 47-й минуте благодаря автоголу защитника египтян Ахмеда Фатхи. На 59-й минуте Денис Черышев удвоил счет, а через три минуты Артем Дзюба довел преимущество россиян до крупного.

На 73-й минуте форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти и сократил отставание в счете.

Таким образом, сборная России набрала 6 очков, в первом туре она со счетом 5:0 победила команду Саудовской Аравии. В случае если в среду Уругвай не проиграет Саудовской Аравии, россияне досрочно выйдут в плей-офф.

Россия и Египет играли в следующих составах:

Россия: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков (Федор Кудряшов, 86), Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев (Далер Кузяев, 74), Артем Дзюба (Федор Смолов, 79).

Египет: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Али Габр, Ахмед Хегази, Мохамед Абдуль-Шафи, Мохамед Эль-Ненни (Амр Варда, 64), Тарек Хамед, Мохамед Салах, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Хассан (Рамадан Собхи, 68), Марван Мохсен (Кахраба, 82).

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай11003
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
ЕгипетЕгипет20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
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