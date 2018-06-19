Сборная России победила Египет в матче ЧМ-2018

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Петербурге во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

Команда Станислава Черчесова вышла вперед на 47-й минуте благодаря автоголу защитника египтян Ахмеда Фатхи. На 59-й минуте Денис Черышев удвоил счет, а через три минуты Артем Дзюба довел преимущество россиян до крупного.

На 73-й минуте форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти и сократил отставание в счете.

Таким образом, сборная России набрала 6 очков, в первом туре она со счетом 5:0 победила команду Саудовской Аравии. В случае если в среду Уругвай не проиграет Саудовской Аравии, россияне досрочно выйдут в плей-офф.

Россия и Египет играли в следующих составах:

Россия: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков (Федор Кудряшов, 86), Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев (Далер Кузяев, 74), Артем Дзюба (Федор Смолов, 79).

Египет: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Али Габр, Ахмед Хегази, Мохамед Абдуль-Шафи, Мохамед Эль-Ненни (Амр Варда, 64), Тарек Хамед, Мохамед Салах, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Хассан (Рамадан Собхи, 68), Марван Мохсен (Кахраба, 82).