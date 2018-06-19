Тысячи людей вышли на Невский проспект в Петербурге отпраздновать победу сборной РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Жители и гости Санкт-Петербурга вышли на улицы после того, как сборная России одержала победу над Египтом на чемпионате мира по футболу.

Как передает во вторник корреспондент "Интерфакса", сразу после финального свистка на Невский проспект и прилегающие к нему улицы вышли тысячи людей. Многие из них болели за сборную России в фан-зоне на Конюшенной площади. Люди с фанатской атрибутикой скандируют "Россия", поют песни и машут флагами.

Тротуар Невского проспекта полностью заполнен людьми, и некоторые болельщики выходят на проезжую часть. Вместе с российскими болельщиками празднуют также иностранные фанаты. При этом проезд транспорта не нарушен, полиция не мешает празднованию. Кроме того, в центр города не стянуты дополнительные силы полиции и ОМОН.

Сборная России по футболу во вторник одержала победу над сборной Египта со счетом 3:1.