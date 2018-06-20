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Матвиенко посчитала невозможной отсрочку решения пенсионного вопроса

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Законодатели учтут конструктивные предложения противников повышения пенсионного возраста при доработке соответствующего законопроекта, но откладывать реформу нельзя, закон нужно принимать осенью, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается отложить - нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать... Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года", - заявила Матвиенко журналистам.

По ее мнению, данный вопрос "перезрел", и реформа необходима.

Она отметила, что "каждый регион - и исполнительная, и законодательная власть - должен высказать свое отношение к этому проекту закона, 30 дней отводится на это".

По ее словам, "это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к этому проекту закона и свои замечания, предложения, которые они должны сформулировать". Она пообещала, что все предложения будут внимательнейшим образом рассмотрены.

"И если это в рамках возможного, разумного, они будут учтены при доработке этого законопроекта", - заявила Матвиенко.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

Теги: Валентина Матвиенко, Совфед
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Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай11003
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
ЕгипетЕгипет20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
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Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
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