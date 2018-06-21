Матч Дания - Австралия посетил миллионный зритель ЧМ-2018

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Миллион болельщиков посетили матчи чемпионат мира по футболу 2018 года в России к настоящему моменту, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Юбилейный болельщик зафиксирован на матче Дания - Австралия, который состоялся в четверг в Самаре. Всего на игре присутствовало 40 тыс. 727 зрителей. После игры суммарная аудитория всех матчей ЧМ, сыгранных на данный момент, превысила показатель в 1 млн зрителей.

В настоящее время болельщикам со всего мира распределено более 2,6 млн билетов, и продажи продолжатся до 15 июля. Средняя посещаемость турнира на текущий момент составляет 97% от общей вместимости. Кроме того, через специальную платформу на FIFA.com/tickets болельщики перепродали уже более 70 тыс. билетов.

Матчи ЧМ-2018 проходят с 14 июня по 15 июля в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.