ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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Бышовец уверен в победе сборной Англии над Панамой

Есть обновление от 14:15

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" назвал сборную Англии фаворитом предстоящего в воскресенье матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Панамы.

"Матч должен легко сложиться для англичан. Будем надеяться, что мошки больше мешать им не будут. Что касается Панамы, Бельгия с ней в первом тайме промучилась, но во втором добилась разгромной победы. Но в первом тайме панамцы выглядели достаточно организованно. Но, думаю, всё равно англичане добьются победы с разницей в два мяча. И Кейн должен забить", - сказал Бышовец "Инерфаксу".

В воскресенье на ЧМ-2018 в России пройдут еще два матча.

Япония - Сенегал

"В первом туре Сенегал приятно удивил, выиграв у поляков со счётом 2:1, и даже больше удивил качеством игры. Думаю, здесь тоже у африканцев хорошие шансы на победу. Достаточно высокий уровень игроков, почти все играют в Европе. Физические данные футболистов впечатляют, быстрая, сбалансированная команда. Поставлю на Мане и компанию.

Ливерпулец (Мане – ИФ) в сборной изменился, стал больше играть с мячом, ассистировать партнёрам. Виден его класс в работе с мячом. Это ещё один плюс для сенегальцев", - сказал Бышовец.

Польша – Колумбия

Две команды, которые разочаровали в первом туре. Причём поляки очень плохо сыграли в обороне, особенно в моменте со вторым голом. Но в концовке как будто бы были даже близки к тому, чтобы сравнять счёт. Но игра с Колумбией будет непростой.

Есть ещё такое понятие, как интрига всего чемпионата. В этом плане оставить мундиаль без Месси и Аргентины – это все равно, что лишить удовольствия болельщиков. А Польша в Европе – это тоже солидно, пусть и не так, как Аргентина в Южной Америке. Думаю, поэтому судьи будут немножко, но помогать полякам. Поставлю на их победу.


Также Бышовец прокомментировал результаты матчей, прошедших в субботу: Германия – Швеция (1:2), Южная Корея – Мексика (1:2), Бельгия – Тунис (5:2).

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"Вчера был первый игровой день, когда состоялись три ярких, результативных и интригующих матча – до этого хотя бы один выпадал из этого ряда. Началось всё в Москве с разгрома Бельгией Туниса. При этом обе команды показали достойный футбол, даже футболисты Туниса достойны аплодисментов за то, что не бросили играть, пропустив два быстрых гола, а сумели поддержать интригу. Конечно, бельгийцы выше классом, это заметно невооружённым взглядом. Команда Мартинеса одержала уже две разгромные победы, и качество игры позволяет называть "красных дьяволов" одним из претендентов на победу в чемпионате мира", - отметил Бышовец.

"Центральным противостоянием дня, безусловно, стал матч Германия – Швеция, где действующие чемпионы мира были в шаге от вылета, но каким-то чудо-образом сумели вырвать победу на последних минутах игры. Положа руку на сердце, как бы мне ни были симпатичны шведы, надо отметить, что немцы этот успех заслужили. Теперь, уверен, немецкая машина вновь – один из главных претендентов на чемпионство", - подчеркнул он.

"Что касается корейцев и мексиканцев, команды показали задорный футбол, ярко выглядели и те, и другие. Вообще Мексика оставляет приятное впечатление, эта команда способно далеко зайти. Корейцев жалко, тоже симпатичная команда, но на этом турнире они оказались слабее", - сказал Бышовец.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец
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Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
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ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
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