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Марадона рассказал о причине плохого самочувствия на матче Аргентины с Нигерией

Есть обновление от 11:11

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Диего Марадона сообщил, что во время игры Аргентины с Нигерией в Петербурге у него заболела шея, но сейчас он чувствует себя лучше.

"Я в порядке, я не был госпитализирован. В середине игры с Нигерией у меня сильно заболела шея. Меня проверил доктор и посоветовал мне пойти домой, но я решил остаться, ведь мы рисковали всем", - написал Марадона в фейсбуке в среду.

Матч Аргентина - Нигерия закончился победой аргентинцев со счетом 2:1. В сети появились сообщения, что Марадона после игры почувствовал себя плохо и его под руки вывели с трибуны.

Позже СМИ сообщили, что Марадона прилетел из Петербурга в Москву после госпитализации.

Теги: Диего Марадона, ЧМ-2018

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