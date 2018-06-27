Швеция разгромила Мексику в матче ЧМ-2018

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Швеции одержали победу над национальной командой Мексики в матче третьего тура группового этапа Чемпионата мира-2018, передает корреспондент агентства "Интерфакс" со стадиона.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу шведов.

Счет открыл на 50-й минуте Людвиг Аугустинссон, Андреас Гранквист на 62-й минуте забил второй гол, реализовав пенальти. Третий гол на 74-й минуте в собственные ворота закатил мексиканский футболист Эдсон Альварес.

В конце матча в дополнительное время с трибун на поле полетели пустые стаканы из-под напитков.

Команда Швеции в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 обыграла Южную Корею со счетом 1:0, а в матче второго тура - проиграла Германии со счетом 2:1, набрав, таким образом, по итогам двух игр три очка. После сегодняшней игры у сборной Швеции шесть очков.

Национальная команда Мексики по футболу в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 обыграла сборную Германии со счетом 1:0, в матче второго тура - обыграла соперников из Южной Кореи со счетом 2:1, набрав по итогам двух игр шесть очков, столько у нее и остается.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.