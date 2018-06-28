В Екатеринбурге установлен подозреваемый в нападении на шведского болельщика

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Полицейские Екатеринбурга установили личность подозреваемого в нападении на футбольного болельщика из Швеции и его избиении.

Нападение произошло в среду после футбольного матча между Швецией и Мексикой, за пределами стадиона, сообщил собеседник агентства "Интерфакс", знакомый с ситуацией. "Подозреваемый выходил из кафе и случайно столкнулся с болельщиком, который случайно пролил на него пиво. Именно это обстоятельство, а не спортивные и не иные мотивы, явились причиной для внезапно возникших неприязненных отношений. В результате екатеринбуржец несколько раз ударил иностранного болельщика и покинул место происшествия", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемым оказался 29-летний житель Екатеринбурга, ранее не судимый. "Он сознался в содеянном, написал явку с повинной, раскаивается и приносит извинения иностранному болельщику", - отметил собеседник агентства.

Сотрудники полиции доставили материалы и самого задержанного в региональный СКР. Уголовное дело не возбуждалось.

"Сам иностранец уже покинул Екатеринбург. Заявление писать он не стал. Серьезных травм у него не было", - добавил он.

Ранее сообщалось, что следственные органы СКР проводят проверку по факту нападения на шведского болельщика у одного из ресторанов на улице Малышева в центре Екатеринбурга.