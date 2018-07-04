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Тереза Мэй получила новое приглашение на ЧМ-2018 в Россию

В Великобритании уже заявили, что премьер не изменит свое решение и не поедет в РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия направила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй новое приглашение посетить матчи чемпионата мира по футболу и отказаться от бойкота мероприятия после того, как сборная Англии вышла в четвертьфинал турнира, обыграв колумбийцев, сообщила газета The Guardian.

В то же время на Даунинг-Стрит заявили, что решение не посещать ЧМ в России остается в силе, и представители британского правительства и королевской семьи не намерены посещать матчи ЧМ-2018. В канцелярии премьера Великобритании подчеркнули, что слухи о возможной отмене бойкота в случае прохода английской сборной в финал чемпионата беспочвенны.

При этом в посольстве России в Лондоне заявили, что "индивидуальные приглашения британским политикам на Чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались".

"Чемпионат - спортивный праздник для всего мира. Вопреки материалу The Guardiaan, мы никого специально не завлекаем, но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании. Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с тем же гостеприимством, как и игроков сборной Англии и их болельщиков", - сказали "Интерфаксу" в посольстве, комментируя публикацию британского издания.

Великобритания объявила о бойкоте футбольного турнира в России на дипломатическом уровне после инцидента в Солсбери в марте, обвинив Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Аналогичные заявления делали представители других европейских стран в знак солидарности с Лондоном, однако некоторые страны отказались от бойкота.

Швеция передумала

Так, 29 июня Швеция решила отказаться от бойкота после того, как сборная этой страны вышла из группового этапа турнира в плей-офф. В результате в Россию поддержать команду приехал министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг. Власти Швеции считают, что не нарушают условий бойкота, который распространялся на церемонию открытия турнира и матчи группового этапа.

"Мы сейчас в другой ситуации. Футбол должен быть тем, что нас объединяет. Дания также пришлет представителей, и Великобритания не будет против нашего присутствия там... Мы будем продолжать поддерживать нашу команду", - заявляла в интервью газете Expressen министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.

Мэй просто не любит футбол

С другой стороны, The Guardian считает, что успехи англичан на чемпионате мира по футболу не вдохновляют британского премьера так, как победы шведской сборной - официальных представителей Стокгольма.

По оценке газеты, Мэй не является ярой поклонницей футбола. "В последний раз она присутствовала на футбольном матче в Уэмбли с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и это, скорее, был акт политической солидарности в связи с террористическими атаками в Париже в 2015 году", - пишет британское издание.

Самые яркие болельщицы ЧМ-2018

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Теги: ЧМ-2018, Тереза Мэй

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ИспанияИспания1:1
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