Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футбольный болельщик из Индии госпитализирован в Волгограде, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном комитете здравоохранения в пятницу.

"Гражданин Индии, который приехал в Волгоград в конце июня на матчи чемпионата мира по футболу, накануне был госпитализирован в больницу №25 с ОРВИ и фарингитом", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в настоящее время пациент находится в инфекционном отделении, идет на поправку.

"Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил представитель облздрава.

Волгоград принял четыре матча группового этапа мирового футбольного первенства: 18 июня на "Волгоград Арене" встретились сборные Туниса и Англии, 22 июня состоялся матч Нигерия-Исландия, 25 июня сыграли команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - сборные Японии и Польши.