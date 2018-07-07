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Сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ

Победитель матча определился в серии пенальти

Сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ
Сборная России во время серии пенальти
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Встреча прошла в Сочи. Основное время завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время команды провели по голу. В серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).

Как развивались события

На 31-й минуте Денис Черышев неотразимым ударом пробил в верхний угол ворот, сделав это из-за пределов штрафной. Так сборная России вышла вперед, но еще до перерыва упустила преимущество в счете: мяч головой в ворота россиян поразил Андрей Крамарич.

Во втором тайме счет не изменился, а в дополнительное время команды провели по голу. На 100-й минуте Домагой Вида головой точно пробил по воротам россиян после подачи с углового. За пять минут до конца дополнительного времени сборная России сумела отыграться: Марио Фернандес - тоже головой - поразил цель после подачи со штрафного.

Серию пенальти россияне провели неудачно: сначала не смог переиграть голкипера хорватов Федор Смолов, позже не попал по воротам Марио Фернандес. Между тем, российскому вратарю Игорю Акинфееву удалось отразить мяч после удара Матео Ковачича.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с Англией, другую пару 1/2 финала составили Франция и Бельгия.

Составы команд

Россия: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Роман Зобнин, Александр Самедов (Александр Ерохин, 54), Далер Кузяев, Денис Черышев (Федор Смолов, 67), Александр Головин (Алан Дзагоев, 102), Артем Дзюба (Юрий Газинский, 79).

Хорватия: Даниэль Субашич, Шиме Врсалько (Ведран Чорлука, 97), Домагой Вида, Деян Ловрен, Иван Стринич (Йосип Пиварич, 74), Иван Ракитич, Лука Модрич, Анте Ребич, Андрей Крамарич (Матео Ковачич, 88), Иван Перишич (Марсело Брозович, 63), Марио Манджукич.

Лучший игрок матча

Статус игрока матча получил хорватский полузащитник Лука Модрич

Турнирный путь россиян

На групповом этапе сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0) в Лужниках, обыграла Египет (3:1) в Санкт-Петербурге и уступила Уругваю (0:3) в Самаре. Сборная России заняла второе место в группе A, уступив лидерство Уругваю, однако вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала россияне сенсационно прошли чемпиона мира 2010 года, трехкратного чемпиона Европы (1965, 2008, 2012 гг.) сборную Испании. Основное и дополнительное время матча, который состоялся 1 июня в Лужниках, закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались россияне, которые не допустили ни одного промаха с 11-метровой отметки, в то время как вратарь Игорь Акинфеев отразил два пенальти.

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияБельгияБельгия
SF2QF3АнглияАнглия
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
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ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
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ИсландияИсландия30121
 
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СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
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ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
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