Что произошло за день: среда, 15 января

Новые санкции против России, предложение разведки Украины об оставлении Горловки, первый в 2025 году обмен пленными

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях. В частности, ограничения вводятся против Запорожской АЭС, конгрессно-выставочного центра "Патриот", входящего в "Росатом" предприятия "Ильменит". В санкционный список добавлены 16 физлиц, в том числе из Турции и Китая. США ввели санкции против компаний из РФ и КНР, участвующих в проведении платежей за санкционные товары.

- ФСБ узнала о предложении разведки Украины военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн. Действия Украины были "переведены в контролируемые условия." В качестве аванса было выплачено $100 тыс., которые российской контрразведкой были направлены на закупку материально-технических средств в интересах СВО.

- Министр энергетики Турции подтвердил атаку на "Турецкий поток". По его словам, атака была, но инцидент не привел к нарушениям подачи газа.

- Россия и Украина провели обмен пленными в формате 25 на 25. ОАЭ оказали посреднические усилия.

- По делу о крушении самолета AZAL назначена комплексная судебная экспертиза, заявили в СКР. Там подчеркнули, что прорабатываются все возможные версии, анализируются переговоры диспетчеров с командиром лайнера.

- РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за повреждения кабеля в Татарстане. Как стало известно позднее, магистральную волоконно-оптическую линию повредили при проведении земляных работ сторонней организацией.

- Глава Приднестровья заявил о договоренности с РФ по возобновлению поставок газа. Между тем Молдавия намерена установить полный контроль над компанией "Молдовагаз", которая на 50% принадлежит "Газпрому".

- Трамп заявил о договоренности между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников. Официально ни одна сторона конфликта пока не подтвердила заключение соглашения, однако Al Jazeera также сообщила, что делегация ХАМАС передала посредникам свое согласие на сделку по перемирию с Израилем и освобождению заложников.