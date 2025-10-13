Что произошло за день: понедельник, 13 октября

Освобождение израильских заложников, Нобелевская премия по экономике и вакцина против ветрянки

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ. Как сообщили в ФСБ, задержаны трое граждан России и выходец из Центральной Азии. Также в службе заявили, что теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, был организован при участии запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ.

- Налог на прибыль для банков повышать не будут: она нужна им для докапитализации, заявил Антон Силуанов. По словам главы Минфина, бюджет получит свое дивидендами. Он также рассказал, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету". Возможность новых изменений в шкале НДФЛ в качестве источников увеличения доходов в новом бюджетном цикле не рассматривалась.

- ХАМАС передал Израилю 20 заложников. В свою очередь Израиль начал освобождать заключенных палестинцев. Дональд Трамп прибыл в Израиль и заявил, что военные действия в секторе Газа можно считать завершенными.

- Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американец Мокир, канадец Ховитт, француз Агьон. Их отметили "за объяснение инновационного экономического роста".

- МВД РФ объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом). Также в понедельник Росфинмониторинг внес Кара-Мурзу и Илью Яшина (иноагент) в список террористов и экстремистов.

- Бывшего президента Франции Николя Саркози заключат в тюрьму 21 октября, сообщает Le Figaro. Он был осужден на пять лет тюрьмы за "преступный сговор" в деле о ливийском финансировании.

- Мосгорсуд на полгода смягчил приговор Елене Блиновской, осужденной за неуплату налогов. При этом суд не нашел оснований для предоставления осужденной отсрочки в исполнении приговора до 14-летия ее младшей дочери.

- В Росздравнадзоре заверили, что вакцина от ветрянки стабильно вводится в оборот. В понедельник СМИ сообщили, что в нескольких регионах наблюдается всплеск заболеваемости и при этом сложился дефицит вакцин против ветрянки.