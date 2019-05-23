Что произошло за день: четверг, 23 мая

Наркотики в квартире Абызова, споры об опросах по поводу екатеринбургского храма и усыпленный по завещанию хозяйки питомец

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В квартире экс-министра Михаила Абызова были найдены наркотики. Об этом следователь рассказал на рассмотрении судом вопроса о продлении ареста бывшему чиновнику. Адвокат Абызова заявил, что квартира экс-министру не принадлежит - он ее только арендует. Суд в итоге оставил Абызова под арестом до 25 июля.

- Глава Екатеринбурга выступил против исключения сквера из опроса по строительству храма. Он считает, что во время голосования по выборам места собора этот вариант должен быть предложен. Сам опрос, заявил он, должен быть поименным. В местной епархии в свою очередь сомневаются в легитимности опроса ВЦИОМ, который показал, что горожане против церкви на месте сквера.

- Владелец "китовой тюрьмы" пообещал освободить косаток и белух, хотя ранее отказывался это сделать, называя животных своей собственностью. В Минприроды ему напомнили, что позиция по выпуску обитателей "китовой тюрьме" остается неизменной. В Росрыболовстве полагают, что предположительный срок освобождения белух и косаток - июль-август.

- Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ, обыграв в четвертьфинале канадцев со счетом 4:3. Соперник россиян по 1/2 финала определится позднее.

- На Украине петиция об отставке Владимира Зеленского набрала число голосов, необходимое для ее рассмотрения властями страны. Сам же глава государства отверг возможность переговоров с РФ и заявил, что референдума о заключении мира с Россией не будет.

- Росстат завысил динамики промпроизводства в апреле, за счет неожиданно высоких данных по газодобыче (16% против показателя в 3,45%, который получился у Минэнерго). Росстат признал ошибку и начал служебное расследование.

- Пьяный монах Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на иеродиакона. Пострадавший находится в больнице, угрозы его жизни нет. Нападавший лишен права ношения монашеских одежд и священного сана.

- В США здоровую собаку усыпили по завещанию владелицы. Умершая хозяйка завещала похоронить питомца вместе с ней, а зоозащитники не смогли этому помешать.