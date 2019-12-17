Что произошло за день: вторник, 17 декабря

Посадка Ту-22М3 после отказа двигателя, очередной отказ Косачеву в визе и крупная потасовка с полицией у здания Верховной рады

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бомбардировщик Ту-22М3 экстренно сел под Архангельском после отказа двигателя. Экипажу удалось отвести самолет от населенного пункта и благополучно совершить посадку на грунт. Летчики не пострадали, их представят к государственным наградам.

- СКР возбудил уголовное дело о незаконном хранении оружия в доме многодетной семьи под Гатчиной. Склад автоматов, пистолетов и боеприпасов был обнаружен в частном доме накануне. Кроме того, глава семьи стал фигурантом дела об изнасиловании несовершеннолетней дочери. Администрация Гатчинского района сообщила, что ни у одного из восьми детей в семье не было документов, они не ходили в школу. Дети госпитализированы. Владелец дома, в котором жила многодетная семья, задержан.

- США снова не дали визу Константину Косачеву. Сенатор рассказал, что завтра он должен был присутствовать при рассмотрении ежегодно принимаемой Генассамблеей ООН резолюции о недопустимости героизации нацизма. В сентябре Косачев и еще несколько членов российской делегации также не смогли получить американскую визу. В дипмиссии США тогда эту ситуацию назвали "частным случаем".

- В России ликвидированы несколько политических партий, игнорировавших выборы в последние семь лет. В списке, в частности, оказались "Альянс зеленых", "Партия пенсионеров России", "Города России" и "Аграрная партия России".

- Солдат, убивший восьмерых сослуживцев в Забайкалье, стал потерпевшим по делу о дедовщине. Адвокат Рамиля Шамсутдинова рассказал, что возбуждение уголовного дела о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими подтверждает версию защиты о давлении на солдата-срочника во время службы.

- Задержан глава фракции единороссов в городской думе Переславля-Залесского. Владимир Корнилов подозревается в убийстве знакомого, с которым он выпивал. Тело 60-летнего мужчины было обнаружено 14 декабря. Накануне Корнилов сам подал заявление о лишении его депутатского мандата, гордума приняла положительное решение.

- В Киеве 17 полицейских пострадали во время потасовки с протестующими у Верховной рады. Столкновения произошли после того, как участники акции протеста попытались разбить палатку на проезжей части. Задержаны 26 человек, открыто уголовное производство.