Что произошло за день: пятница, 24 января

Выдворение российских дипломатов из Болгарии, террорист в Крыму и новый скандал с губернатором Чувашии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По версии Софии, один из них собирал данные о выборах, второй - об энергетическом секторе экономики страны. Оба дипработника будут высланы из Болгарии, им дали на отъезд 48 часов. В Госдуме прогнозируют зеркальный ответ Москвы.

- ФСБ задержала жителя Крыма, по заданию Киева оборудовавшего схроны с взрывчаткой. Подозреваемый арестован, в его тайниках нашли электродетонаторы, запалы, взрыватели замедленного действия и 5 кг взрывчатого вещества.

- Белоруссия намерена покупать нефть у США и ОАЭ, сообщил Александр Лукашенко. Комментируя этот шаг, белорусский президент объяснил, что Россия использовала налоговый маневр в нефтяной сфере для давления на Минск. Но он пообещал не поддаваться и сохранить независимость Белоруссии, которая никогда не "растворится" в другом государстве. Тем не менее, Лукашенко намерен продолжать переговоры с Владимиром Путиным по условиям поставки российской нефти.

- Китайские перевозчики приостановили полеты в Москву из Уханя, сообщает источник. "Аэрофлот" предложил сдать билеты на ближайшие рейсы в Китай. При этом Ростуризм предупреждает, что даже с учетом рекомендации Роспотребнадзора при отказе от туров в Китай туристам придется платить штраф. У всех въезжающих в РФ из Китая и ЮВА досматривают багаж и ручную кладь. В РФ случаев заболевания новым вирусом пока не зафиксировано.

- Между тем в эпицентре распространения вируса в Ухане срочно возводят больницу. В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса. Из-за угрозы эпидемии закрыт шанхайский Диснейленд, часть Великой Китайской стены. На карантине уже 13 городов, жители КНР массово скупают медицинские маски. Тем временем первый случай заражения зафиксирован в Непале. В США подтвержден уже второй случай заболевания.

- Два экс-министра стали помощниками президента РФ. Новые должности получили Максим Орешкин и Владимир Мединский. Бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента.

- Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд. Население РФ на 1 января 2020 года составляло 146 млн 745,1 тыс. человек. За 2019 год россиян стало меньше на 35,6 тыс.

- Глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой техники. Инцидент произошел на вручении ключей от нового пожарного автомобиля. Пресс-секретарь Михаила Игнатьева заявил, что это была "дружеская пикировка". В МЧС поведение губернатора сочли недопустимым, "Единая Россия" намерена исключить Игнатьева из своих рядов.